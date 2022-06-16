Москва, 16 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, по состоянию на 15:50 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,86% до $116,31 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Нефтепровод

«Мировой рынок негативно оценивает опубликованные Международным Энергетическим агентством прогнозы по спросу на нефть.

Также на котировки нефти оказало давление решение ФРС по ставке и планы ужесточать политику и дальше.

Однако европейские цены на газ тем временем поднялись выше $1500 за тысячу кубометров, что дает шансы на новый подъем нефтяных цен», — считает эксперт.

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