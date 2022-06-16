Москва, , 13:03 — REGNUM Отметив ранее на этой неделе свежие мартовские максимумы за пределами уровня $125 за баррель, нефть перешла к коррекции, которая пока носит локальный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Rosneft.ru

«В ответ на рекордное с 1994 года повышение ставки ФРС США нефть марки Brent в моменте уходила под отметку $118, а к концу дня слегка отошла от минимумов.

Сегодня, 16 июня, котировки нефти открылись с небольшим бычьим гэпом, но развития восходящего импульса не происходит. Общий информационный фон действительно не располагает к укреплению нефтяных цен на данный момент.

После первоначальной позитивной реакции на заседание ФРС, спрос на риск угас, и большинство фондовых площадок разворачиваются вниз. Агрессивное повышение ставки ставит под угрозу самочувствие экономики, что несет угрозу для спроса на энергоносители.

Тем временем отраслевой отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране увеличились почти на 2 млн баррелей, а добыча выросла 100 тыс. баррелей в день до 12 млн баррелей.

Так, свежая статистика тоже сыграла против роста Brent, тем более что на текущих уровнях фьючерсы не выглядят привлекательными для покупки.

В случае отсутствия позитивных драйверов в краткосрочной перспективе нефть может продолжить отступление и даже дойти до области $115. При этом более существенной коррекции и тем более нарушения целостности восходящего тренда на данном этапе не ожидается.

В верхней части графика ближайшее сопротивление теперь находится на отметке $120. Дневное закрытие выше этого уровня ослабит техническое давление на котировки», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть упала до $119 после решения ФРС США