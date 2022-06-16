Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM 2,5 млрд рублей планируется направить на строительство комплекса по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна в Уфимском районе и созданию производственно-сервисного центра на территории города Уфы. Об этом 16 июня заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение об инвестиционных намерениях между правительством Башкирии, белорусским холдингом «АМКОДОР» и корпорацией развития региона.

«Объем инвестиций по двум проектам составит 2,5 млрд рублей. Возведение комплекса планируется завершить в 2023 году. Мы рады, что именно наш регион стал площадкой для развития производственной деятельности белорусского холдинга. Расширение сотрудничества в данном направлении крайне важно, особенно в свете намеченных планов развития совместной внешнеторговой деятельности», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Отмечается, что в ходе создания комплекса по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна планируется завершить строительство производственных объектов в индустриальном парке «Уфимский». В целях реализации этого инвестпроекта корпорация развития предложила земельный участок площадью 6,3 гектара.

Сообщается, что для создания производственно-сервисного центра на территории в г. Уфе был подобран земельный участок площадью порядка одного га. Сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной, коммунальной и другой техники предполагается разместить в Октябрьском районе города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров в ходе посещения Белоруссии посетил и площадку холдинга «АМКОДОР», там была достигнута договоренность о сотрудничестве двух республик.