Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Оптово-распределительный центр намерены построить в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Arrko.ru Из Калужской области в Китай отправился первый «Агроэкспресс»

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Сообщается, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Башкирии заключило соглашение с автономной некоммерческой организацией по содействию развитию агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика».

Отмечается, что целью соглашения является реализация проекта создания в республике оптово-распределительного центра в рамках реализуемого странами Евразийского экономического союза совместного проекта по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок «Агроэкспресс».

В пресс-службе напомнили, что проект «Агроэкспресс» является специализированным сервисом АО «РЖД Логистика» и АО «РЭЦ» по доставке российских продуктов питания в Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран и на Ближний Восток при помощи ускоренных контейнерных поездов. При этом «Евразийская Агрологистика» намерена участвовать в реализации проекта строительства и развития оптово-распределительного центра в Башкирии, а также в создании логистической инфраструктуры и рабочих мест.

«Реализация инвестиционного проекта «Агроэкспресс» позволит привлечь в экономику Башкортостана около восьми млрд рублей, а также создать сто рабочих мест. Мы выстроим сотрудничество в сфере внешней торговли, транспорта и логистики на маршрутах международного транспортного коридора «Север-Юг» и других направлений, в том числе в целях совершенствования доставки продукции агропромышленного комплекса и промышленной продукции, продвижения иных сопутствующих работ и услуг», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства БашкирииАндрей Назарова, который также сообщил, что власти Башкирии также совместно прорабатывают развитие проекта мультимодальных и контейнерных ускоренных перевозок продовольственных и сельскохозяйственных грузов «Евразийский Агроэкспресс».

РанееИА REGNUMсообщало о том, что власти Башкирии намерены подписать более 30 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума.