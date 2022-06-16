Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Речной туризм может переориентировать туристов с южных курортов на другие направления и помочь таким образом развитию не только городов на Волге, но и регионов Сибири и Арктики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), выступая на ПМЭФ-2022.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сангаджи Тарбаев

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«Недавно был в Якутии. Там есть возможность сделать круиз по Северному Ледовитому океану. Ну кто еще из стран может предложить такой туристический продукт? Да, это должно быть эксклюзивно. Да, должно быть дорого, но это развивать нужно, потому что это уникальное туристическое предложение», — отметил депутат.

В ближайшее время он намерен обсудить развитие речного туризма с коллегами из Татарии и Чувашии.

«Я думаю, что речной туризм — это то, что может переориентировать маршруты наших туристов с юга на другие направления», — добавил Тарбаев.