Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Проблемы с ремонтом турбин «Северного потока» в Канаде могут привести к остановке проекта, заявил 16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

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«Что касается «Северного потока», то нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду. Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», — сказал он на ПМЭФ-2022.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из турбин была отправлена на ремонт на завод Siemens Energy в Монреаль, но теперь её не могут поставить в Россию из-за введённого Канадой санкционного режима.

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