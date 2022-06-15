Москва, , 18:57 — REGNUM Работа ещё одного газотурбинного двигателя Siemens остановлена, сообщает 15 июня Газпром в своём телеграм-канале.

Компрессорная станция (КС) «Портовая». Балтийское побережье России Gazprom.ru

Компания объявила, что останавливает эксплуатацию двигателя на компрессорной станции «Портовая». Это будет сделано «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта».

«Суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 МСК 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки», — отметили в ведомстве.

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Напомним, КС «Портовая» является головной компрессорной станцией «Северного потока». В результате нынешней остановки на КС «Портовая» продолжится эксплуатация только двух газоперекачивающих агрегатов из восьми.

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