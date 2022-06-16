Москва, 16 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Переориентировать отечественных производителей с экспорта на внутренний рынок поможет создание высокого устойчивого платежеспособного спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП).

Пресс-служба Госдумы РФ Александр Ремезков

Следите за развитием событий в трансляции: «Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум — трансляция»

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022, заявила, что российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок.

«Необходимо создать паритет между выгодой экспортных поставок и выгодой продаж на внутреннем рынке любой отечественной продукции — от бензина до изделий легкой промышленности», — сказал депутат.

По его словам, в первую очередь правительство должно провести внеочередную индексацию пенсий, социальных пособий, зарплат бюджетников.

«При этом выплаты должны быть увеличены не менее чем на 20−22% — в соответствии с реальным ростом потребительских цен в нашей стране. Как неоднократно отмечал наш лидер Сергей Михайлович Миронов, именно увеличение мер социальной поддержки может создать дополнительный платежеспособный спрос и таким образом поддержать отечественного производителя в условиях сокращения импорта», — отметил Ремезков.

Парламентарий добавил, что в СРЗП считают, что в нынешних условиях граждан необходимо освобождать от избыточной фискальной нагрузки — отменять транспортный налог, курортный сбор, а также НДФЛ на доходы до 20 тыс. рублей, одновременно повышая ставку этого налога для самых богатых.

«Кроме того, нужно замораживать тарифы ЖКХ и снижать стоимость энергоресурсов для населения. Все эти меры позволят оставить в распоряжении наших граждан больше свободных средств для формирования платежеспособного спроса и, как следствие, роста объема внутреннего рынка», — заключил Ремезков.

Читайте также: Набиуллина заявила о приоритете внутреннего рынка перед экспортом