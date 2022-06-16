Москва, , 08:16 — REGNUM Нефть марки Brent 15 июня подешевела на 1,81%, до $118,85. Большую часть времени цена торговалась на уровне $120,50 за баррель. Рынок даже вяло отреагировал на отчет минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Согласно представленным данным ведомства, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей, до 418,71 млн баррелей (прогноз от Блумберг был — 2,2 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 710 тыс. баррелей (прогноз был +500 тыс. баррелей), дистиллятов — выросли на 725 тыс. баррелей (прогноз был — 500 тыс. баррелей).

После оглашения решения ФРС США цена упала до $117,73. Возможно покупатели опасаются снижения темпов экономики США из-за агрессивного повышения ставок.

Федрезерв повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 1,75%. Пауэлл заявил, что нынешние темпы повышения ставки уместны и на следующем заседании они могут составить 50 или 75 базисных пунктов.

Сегодня, 16 июня, на торгах в Азии Баррель Brent стоит $119. В целом техническая картина по-прежнему благоприятная для покупателей.

Спекулянты выкупают падения в ожидании дальнейшего роста до уровня $135 за баррель. Бычий импульс начнет угасать, если день и неделя закроются ниже $117 за баррель.

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