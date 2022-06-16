Москва, 16 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Граждане Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик вправе остаться в России и после 17 августа даже есть у них нет разрешительных документов. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Она пояснила, что ранее опубликованная информация «О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами» была неверно истолкована рядом СМИ. В частности, в прессе сообщалось о том, что после 17 августа жителям Украины, ДНР и ЛНР грозит высылка с территории РФ.

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — подчеркнула Волк.

Представитель правоохранительного ведомства добавила, что в отношении этих граждан не будут «применяться меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности» на территории РФ, а также высылкой за пределы России и ограничением на въезд в Россию.

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Этим гражданам рекомендуется обратиться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории РФ, получения статуса беженца и оформления других разрешительных документов, позволяющих оставаться на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД РФ напомнили, что о существовании временных мер, в соответствии с указом президента РФ, согласно которым приостанавливается течение сроков временного пребывания иностранных граждан, сроков постановки их на учёт по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления.