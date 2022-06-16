Москва, , 09:51 — REGNUM Граждан ряда стран, в том числе Украины, ДНР и ЛНР, могут вынудить покинуть Россию после 17 августа в случае отсутствия у них разрешительных документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

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В министерстве напомнили о существовании временных мер, в соответствии с указом президента РФ, согласно которым приостанавливается течение сроков временного пребывания иностранных граждан, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления.

Отмечается, что данное положение действует до истечения 90 дней с момента снятия властями РФ временных ограничений на транспортное сообщение с другой страной.

«20 мая 2022 г. распоряжением правительства Российской Федерации № 1253-р такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — заявили в пресс-центре МВД.

В ведомстве также уточнили, что граждане Украины, ДНР и ЛНР имеют право на подачу заявления о выдаче РВП или ВНЖ по истекшему сроку действия паспорта: «Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик предоставляется возможность подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия».