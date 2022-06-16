Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Банки с базовой лицензией в будущем могут получить право открывать валютный корреспондентский счет в иностранных банках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

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По его словам, предстоит большая работа на трансграничном направлении.

«Мы сталкиваемся с проблемами, поскольку многие банки не могут открыть валютные корсчета в иностранных банках. Мы, кстати, уже практически согласовали с Центральным банком и с правительством позицию о том, чтобы банки с базовой лицензией могли, они по закону сейчас не могут, открывать корсчета в иностранных банках», — пояснил Аксаков.

Депутат рассказал, что получает сигналы о том, что предварительная договоренность о согласии иностранных банков открыть корсчета небольшим кредитным организациям есть.

«Соответственно, надо дать право и пусть работают», — заключил он.