Москва, , 12:02 — REGNUM В Совфеде ожидают главу Минфина Антона Силуанова на «Ладе», отметил сенатор Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Ждём Силуанова в Совфед на Lada». — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в качестве меры поддержки отечественного автопрома глава Минфина Силуанов в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. По его мнению, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады».

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