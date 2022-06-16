Москва, 16 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают главу Минфина Антона Силуанова на «Ладе», отметил сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Ждём Силуанова в Совфед на Lada», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в качестве меры поддержки отечественного автопрома глава Минфина Силуанов в ходе ПМЭФ-2022 предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили. По его мнению, государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на «Лады».