Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Экспорт российской продукции АПК за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2022.

Government.ru Виктория Абрамченко

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«Несмотря на все факторы риска, за пять месяцев текущего года мы нарастили экспорт продукции АПК на 16%», — отметила Абрамченко.

В ходе своего выступления она также рассказала о влиянии пандемии и санкций на мировой продовольственный рынок.