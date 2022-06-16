Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Платежная система «МИР» отвечает всем международным стандартам, и география ее распространения будет только расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022.

Государственная дума Анатолий Аксаков

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По его словам, за последние несколько месяцев доля карт системы «МИР» увеличилась на 3%, и она будет постоянно расти на фоне ухода международных платежных систем из России. Сейчас эти карты принимаются в десяти странах.

«Очевидно, арабские страны должны быть заинтересантами того, чтобы эта карта активно работала, поскольку поток наших туристов в арабские страны резко возрос в последнее время», — сказал депутат.