Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Финансовая система России выдержала наряду с санкционными решениями мощные кибератаки и продолжает устойчиво работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022.

Aksakov.ru Анатолий Аксаков

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«Надо отметить, что наряду с теми санкционными решениями, ограничениями, блокировками, с исключением ряда банков поэтапно от SWIFT, еще была мощная атака на российскую финансовую систему. Причем она была главным направлением кибератаки. При этом наши системы, киберсистемы выдержали атаки и продолжают устойчиво работать», — сказал депутат.

По его словам, объем этих атак и мощность может возрастать и нужно активно работать над обеспечением безопасности финансовой системы. В частности, он напомнил о поручении президента по переходу на российское программное обеспечение.