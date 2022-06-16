Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Дополнительно к факторам пандемии в 2022 году добавились факторы, связанные с введением санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2022.

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

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«Дополнительно к факторам пандемии в 2022 году добавились факторы, связанные с введением санкций, с таким каскадным, масштабным введением санкций в отношении ключевых экономик, которые являются ведущими аграрными державами: это РФ в первую очередь», — сказала Абрамченко.

Она также рассказала о последствия.

«К чему привели эти санкции? К тому набору негативных факторов, возникших из-за пандемии, добавились дополнительные факторы рисков, связанные с фактически полной морской, авиационной блокадой. Это значит, что мы имеем риск не доставить продовольствие в точку мира, где это продовольствие крайне необходимо, или доставить в два раза дороже», — сказала вице-премьер.

По оценкам экспертов, фрахт теперь стоит в два раза дороже, контейнерная перевозка — в два раза дороже, застраховать груз еще нужно сильно постараться, указала она.

«Дополнительно к этому с учетом санкций мы теперь имеем проблему межгосударственных платежей», — констатировала Абрамченко.