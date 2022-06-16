Москва, , 13:01 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме аэропорты Анапы, Сочи и Краснодара подписали соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Ранее это сделал аэропорт Геленджика.

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Соглашение между министерством экономики Краснодарского края и ГК «Аэродинамика» подписано в присутствии первого вице-губернатора региона Игоря Галася и директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александра Молодцова.

«Все аэропорты Краснодарского края станут участниками нацпроекта. Это поможет сократить издержки, усовершенствовать рабочие процессы, лучше обслуживать самолеты. Сейчас 21 аэропорт участвует в нацпроекте «Производительность труда». Так в Казани удалось на треть увеличить скорость обслуживания самолета и сократить маршрут пассажира по вокзалу. В Омске ускорилась работа стойки регистрации. Если раньше одно окно в час обслуживало порядка 40 пассажиров, то теперь 70», — отметил Александр Молодцов, директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития.

«По итогам прошлого года четыре аэропорта края обслужили более 20 миллионов пассажиров. Сегодня у нас создан единый авиационный узел, который является опорным в социально-экономическом развитии региона. Когда возобновятся перевозки во всех аэропортах, и эксперты приступят к работе, мы с уверенностью сможем сказать, что бережливыми технологиями охвачен каждый десятый пассажир нашей страны», — заявил первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

Нацпроекту «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов, удалось создать инфраструктуру в 60 регионах страны. Эксперты помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.

За три года реализации нацпроекта на Кубани экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 11,8 млрд рублей, подсчитали в краевом министерстве экономики. За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику 63 рубля.

«Участие в нацпроекте поможет аэропортам провести дополнительный внешний аудит эффективности производственных и информационных систем, а также обеспечить повышение квалификации менеджмента авиапредприятий в рамках образовательной программы «Лидеры производительности», — отметил генеральный директор ГК «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Сейчас группа компаний строит новый аэровокзальный комплекс и сопутствующую инфраструктуру в Краснодаре. Новый терминал площадью 83 тысячи кв. м планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Аэропорт сможет обслужить более 10 миллионов жителей и гостей региона.

Краснодарский край присоединился к национальному проекту «Производительность труда» в 2018 году. Сегодня в нем участвуют 196 компаний базовых несырьевых отраслей экономики региона. Планируется, что к 2024 году участниками нацпроекта станут не менее 248 предприятий края.

Цели национального проекта «Производительность труда»:

— обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год;

— более 20% прирост производительности труда к 2024 году.

Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».