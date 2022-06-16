Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Причин для помилования попавших в плен иностранных наемников нет, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Денис Пушилин (справа) на ПМЭФ-2022

По его словам, у приговоренных судом к смертной казни наемников есть месяц на обжалование смертного приговора в конституционном, законном порядке.

«У меня есть право на помилование, но пока я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы этим правилом воспользоваться, — сказал Пушилин. — Люди, которые приехали за деньги убивать гражданское население — женщин, детей, стариков, — должны понести соответствующее наказание».

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взятых в плен британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

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