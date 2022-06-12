12 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Оснований для помилования приговоренных к смертной казни иностранных наемников, воевавших в Донбассе на стороне Украины, быть не может. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 15:43 — REGNUM Заявление главы ДНР Дениса Пушилина об отсутствии оснований для помилования наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни, всколыхнуло соцсети. Многие люди поддержали его точку зрения. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Их и не должно быть. Пусть будет уроком для других», — считает Александр.

«Главное, быть последовательными в этом вопросе до конца, до исполнения приговора, а зарисовки и фото с места отправить лично Лиз Трасс», — предлагает Василий.

«Правильно! Расстрелять с прямой трансляцией по всему миру! Чтобы знали, как на Россию поднимать оружие!» — соглашается Мила.

«Публично привести приговор этим евроинтеграторам в исполнение!» — призывает Всеволод Попов.

«Утилизация подобного контингента — это и есть милосердие и по отношению к ним и по отношению к миру в целом», — считает Владимир.

«Смертная казнь страшна тем, что может произойти ошибка. Здесь ошибки быть не может. Зато другим неповадно будет», — отметил Александр Бурлаков.

Стефано Усси. Казнь. XIX век

«Думаю, не будет расстрела. Их отдадут своим же властям», — предположила Татьяна.

«Казнить, нельзя помиловать!» — считает Светлана.

«Никакого помилования, это наемники, а не ВСУ. Всем наемникам только смертная казнь, чтобы другие даже не задумывались ехать к нам», — поделился мнением Алексей Гайтанов.

«Главное, чтобы ещё азовцев казнили, желательно публично», — считает Антон.

«Дружный хор европейских колонизаторов затянет песню о жестокости славян», — иронизирует Лариса.

«Отправить на восстановление и пожизненную работу с перечислением денег семьям, пострадавшим от их действий..» — предлагает Сергей.

«Довольно милосердия. Расстреливать лицом к стене, а на стене вывесить портреты убитых детей, казнённых и замученных военнослужащих. Чтобы эти глаза были последним, что эти гниды увидели перед смертью», — считает Саурон.

«Народ не простит иного решения, сколько семей погубили! Я против жестокости, но это самое верное для таких извергов!» — поддерживает Алёна Гай.

«Народ России тоже не видит оснований для помилования тех, кто решил устроить охоту на русских. Мы помним завет предков: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!»» — напоминает Людмила.

«Пусть за всё ответят, за все восемь лет страдания Донбасса. За каждую отнятую жизнь детей, жен и матерей, отцов всех жителей Донбасса. На площади расстрелять показательно. Пусть весь мир видит, видят тех, кто не хотел замечать обстрелов и смертей жителей Донбасса. Вся Россия сейчас молится за Мелитополь, ДНР, ЛНР», — призывает Анна.

«Чем тратить на них патроны, а в Китае их оплачивают родственники, приготовить проще виселицы. Это будет достойное наказание. Процесс показать по видео оставшимся инонаемникам, правосекам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иже с ними в профилактических целях», — предлагает Александр Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что нет никаких оснований для помилования наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни, глава республики Денис Пушилин сообщил 12 июня.

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