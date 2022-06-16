Донецк, 16 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооруженные украинские формирования в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми 47 человек личного состава. Об этом 16 июня сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО (реактивные системы залпового огня) БМ — 21 «Град», три грузовых транспортных средства и 47 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР подавили три огневые точки ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 29 человек личного состава.