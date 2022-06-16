ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 29 человек — НМ ЛНР
Луганск, 16 июня, 2022, 11:00 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 29 человек личного состава. Об этом 16 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 29 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли семь бронетранспортёров и три единицы автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на надежды от саммита в Женеве, Соединенные Штаты не прислушались к озабоченностям России, что стало триггером для неизбежности спецоперации.