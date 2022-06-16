Глава Самарской области сообщил о первых результатах ПМЭФ
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии между правительством Самарской области и ПАО «НОВАТЭК» подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 16 июня сообщает информационное агентство СОВА.
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Сообщается, что подписи под документом поставили глава Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.
«Подписанное соглашение — это два миллиарда инвестиций в Самарскую область. При этом договорились о реализации социокультурных проектов, достигли договоренности и о начале реализации проекта строительства театра «Грань» в Новокуйбышевске», — сообщил Азаров, отметив, что «Новатэк» готов профинансировать 50% проекта.
Азаров отметил, что были рассмотрены вопросы в поддержку культуры и спорта Самарской области, в том числе и волейбола.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в XXV Петербургском международном экономическом форуме принимают участие делегации из 40 стран мира, представители 1244 российских и 265 иностранных компаний.