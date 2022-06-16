Москва, , 10:01 — REGNUM Кажется, что всем очевидно, что по-прежнему в экономике России уже не будет. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

По её мнению, Внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда.

«Россия как страна на текущий момент теряет от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с премией», — пояснила глава ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в экономике России сейчас сложная, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

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