Москва, 16 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач специальной военной операции, статусом ветеранов боевых действий, внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с Владимиром Васильевым и Андреем Турчаком, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Статус ветеранов боевых действий смогут получить гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты. Статус предполагает меры социальной поддержки, к ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

В действующей редакции федерального закона «О ветеранах» статус ветерана боевых действий гражданские лица, командированные на территории проведения специальной военной операции, могут получить только при условии, что в период выполнения ими работ они получат ранения, контузии или увечья либо будут награждены медалями за участие в обеспечении таких боевых действий.

Россия начала СВО в ЛНР, ДНР и на Украине 24 февраля 2022 года.

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