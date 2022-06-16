Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM

Иркутская область. Тельма Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В ходе Петербуржского экономического форума Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Ленинградской областью, сообщил 16 июня в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Несмотря на расстояние, наши области очень похожи: и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения. Но самое главное, у нас общая цель — повышение качества жизни жителей наших регионов.

Основные направления взаимодействия - вопросы промышленности, привлечения инвестиций, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, науки, образования, социальной защиты и занятости населения, молодежной политики, спорта, туризма, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, государственного ветеринарного контроля и здоровья животных, ЖКХ, строительства, реализации государственной национальной политики.

Сегодня важно создавать благоприятные условия для работы предприятий, для инвестирования в сферы экономики, представляющие взаимный интерес», - пояснил Игорь Кобзев.

Напомним, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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