Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников одобрил позицию Минцифры, которое заявило, что не предлагало освободить от ответственности тех, кто использует нелицензионное программное обеспечение, сообщает корреспондент ИА.

Напомним, о том, что принудительное лицензирование — это позитивная инициатива, необходимая отрасли, заявил накануне в ходе Петербуржского экономического форума генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский. Выступая на сессии «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ», он также отметил, что это ничто иное, как просто некий пас индустрии, некая возможность воспользоваться определенного рода правовым механизмом.

Аналогичную точку зрения выразил генеральный директор, Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) Алексей Бырдин. По его мнению, разговор о принудительной лицензии и другие всякие опции, которые предполагают использование иностранного контента на территории России, максимально формализованное в нашем законодательстве, возможно это пас или сигнал в сторону иностранных компаний, чтобы они либо оставались, либо возвращались.

Министерство цифрового развития России опровергло информацию, что предлагало освободить от ответственности тех, кто использует нелицензионное программное обеспечение, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства. Минцфиры также известило, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта.

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