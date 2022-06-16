Москва, 16 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Принудительное лицензирование, о котором на сессии «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ» заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, можно считает оправданной инициативой. Об этом 16 июня ИА REGNUM заявила юрист Ирина Минина. «Эта инициатива направлена на сохранение того контента (фильмов, сериалов и прочего), который может быть потерян в ближайшее время в результате прекращения действующих лицензий, и ухода зарубежных медиакомпаний с рынка, которые фактически принудительно лишили нас контента», — отметила эксперт.

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С другой стороны, она обратила внимание, что сложно предугадать, как механизм применения принудительной лицензии встроится в систему международного права, учитывая участие Российской Федерации в различных международных соглашениях в части защиты интеллектуальной собственности.

«Распространение принудительной лицензии на объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент из недружественных стран, на практике, скорее всего, повлияет крайне отрицательно на возможные перспективы международного сотрудничества. Да, это возможно очень значимый сигнал для иностранных компаний, но он может нарушить фундаментальные принципы международных договоров и конвенций, частью которых является Россия», — пояснила Минина.

По её словам, также возникает вопрос относительно реализации этого механизма, например, каким образом будут производиться выплаты правообладателям, учитывая, что это иностранные компании.

«Поэтому на мой взгляд, к этой инициативе нужно подходить с осторожностью, учитывая уже действующие нормы, а также международные договоры и соглашения», — добавила юрист.