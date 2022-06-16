Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Экономика России нуждается в структурной перестройке, а для этого нужно «купить время». Об этом 16 июня в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что для России сейчас изменились как внешние, так и внутренние условия.

«Глубина этих изменений другая, и решения, которые принимаются, по масштабам — те же отсрочки по соцвзносам, возмещение НДС, масштаб наших кредитных программ, готовность государств участвовать, в том числе в рисках кредитования — всё это имеет принципиально другой формат», — цитирует РИА Новости Решетникова.

Глава Минэкономразвития сравнил нынешнюю ситуацию в экономике с периодом, когда власти принимали меры против пандемии. По его словам, наработанные в борьбе с коронавирусной инфекцией методы, подходы к принятию решений, скорость и готовность идти на серьёзные шаги — всё это используется и в этой ситуации.

При этом Решетников указал, что нынешняя ситуация кардинально изменилась.

«Если в COVID была задача переждать и так или иначе мы понимали, что да, мир будет другим после COVID, но в общем и целом он будет похожим, то сейчас мы понимаем, что степень похожести — в общем она совсем другая будет. И наша задача — также купить время, но это время нужно, чтобы произошла структурная перестройка», — подчеркнул российский министр.

Он добавил, что модель и структура будущей экономики России будет зависеть от принимаемых сейчас решений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в экономике России внешние условия изменились значительно и надолго. Она назвала ситуацию в экономике сложной, отметив необходимость проявлять гибкость и подстраиваться.

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