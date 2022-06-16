Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров настроил делегацию региона на достижение конкретных результатов по привлечению инвестиций во время работы на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 16 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Азаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум — трансляция»

Сообщается, что делегацию Самарской области на ПМЭФ возглавил глава региона Дмитрий Азаров. Стенд области рассказывает об инновациях в самых разных отраслях. На нем представлены VR-тренажер для проведения работ на нефтепроводах, инсталляция проекта «Программно-аппаратный комплекс «Умная дорога» и умная дверь «Феррони». Помимо этого имеется макет проекта развития территории около «Солидарность Самара Арены», проекты в сфере экотуризма.

Отмечается, что представители руководства региона намерены провести около 30 встреч по важным для области направлениям.

«Дмитрий Азаров настроил делегацию Самарской области на достижение конкретных результатов по привлечению инвестиций», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 июня стартовал XXV Петербургский международный экономический форум.