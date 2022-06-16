Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Делегация Башкирии начала работу на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 16 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Радий Хабиров

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«Планы большие. Сегодня с председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко обсудили мегапроекты по строительству дорог в нашей республике», — отметил он.

Глава республики сообщил, что в Башкирии запланировано строительство клинического госпиталя ветеранов войн.

«Важный вопрос — и его оснащение, хотим продвинуться здесь на новый уровень. Госпиталь нам нужен в самом современном виде. Забота о здоровье ветеранов, в том числе локальных конфликтов, — наш важнейший приоритет», — подчеркнул Хабиров, отметив, что в сфере образования идет работа над проектом возведения математического лицея-интерната в Уфе на 360 мест.

Хабиров также сообщил, что на форуме власти Башкирии намерены подписать соглашение сДОМ. РФ по проекту строительства объектов водоснабжения в уфимском Забелье, также планируется подписать соглашения об инвестициях в развитие туризма.

Глава республики заявил, что на форуме будет представлен проект межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня.

«График плотный, встреч много, задач — тоже. Работаем», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.