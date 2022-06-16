Москва, 16 июня 2022, 09:53 — REGNUM Ситуация в экономике России сейчас сложная. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.
Поэтому по её мнению, важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения.
«Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное», — подчеркнула глава ЦБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, эффект от антироссийских санкций оказался менее значительным, чем ожидалось, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
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