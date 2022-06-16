Москва, 16 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Соцсеть Twitter превратилась в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды. Об этом написал гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в Телеграм-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Рогозин назвал «то, что выросло на месте Украины» экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации.

«Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков», — привёл он текст сообщения.

Рогозин пояснил, что соцсеть заблокировала его аккаунт, где у него меня более 808 тысяч подписчиков, из-за размещения поста про Украину, но он не считает своё сообщение ошибочным и не станет удалять его.

«Не считаю моё сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку «удалить» жать не буду», — написал глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, частные американские космические компании США являются подрядчиками или агентами ЦРУ, заявлял гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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