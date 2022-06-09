Москва, , 09:53 — REGNUM Частные американские космические компании США являются подрядчиками или агентами Пентагона, или же агентами американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом 9 июня написал гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Cosmotest.ru

«Не надо нам рассказывать сказки про «частную космонавтику» США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем — агентами Пентагона или ЦРУ под личиной «частных независимых компаний», — отметил он, комментируя сообщения СМИ о том, что комитет по вооруженным силам американского Конгресса решил расширить использование спутников частных компаний США для разведки ситуации на Украине.

При этом Рогозин указал, что если бы это было не так, то для привлечения указанных компаний не потребовалось бы собирать комитет Палаты представителей США по вооруженным силам.

«Если этот вопрос является предметом законодательного регулирования, то это означает, что, либо частные компании — владельцы спутниковых орбитальных группировок таковыми, т.е. «частными» компаниями не являются и представляют собой контролируемый Пентагоном сегмент рынка космических сервисов, либо эти компании сидят на игле бюджетного финансирования, например, субсидии Минсвязи США», — пояснил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США не выдают и не продлевают визы российским журналистам, счета корпунктов заблокированы.