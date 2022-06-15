Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Российский экспортный центр (РЭЦ) рассматривает возможность проведения платежей в криптовалте. Об этом сообщила на ПМЭФ его глава Вероника Никишина.

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Российский экспортный центр (РЭЦ) — один из операторов национального проекта «Международная кооперация и экспорт» — ведет активную работу по налаживанию альтернативных механизмов платежей, заявила глава этого института развития Вероника Никишина, выступая на ПМЭФ. В частности, рассматривается проведение расчетов в криптовалюте, сообщила она.

«Мы, как институт развития, который улавливает все тенденции (кроме традиционных мероприятий, которыми продолжаем заниматься), сейчас очень серьезно смотрим на то, чтобы отпилотировать расчеты в криптовалюте. Мы готовы сейчас стать такой трансграничной цифровой песочницей и уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов», — сообщила Вероника Никишина.

По ее словам, РЭЦ находится в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом и ЦБ, без которых «невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах».

«РЭЦ сейчас выстраивает некую песочницу, чтобы выявить все возможные риски с точки зрения регуляторики и технологий, которые позволят быстро такие платежи проводить», — отметила она.

Кроме того, в данный момент активно выстраиваются механизмы платежей в национальных валютах, так как они не создают рисков попадания под вторичные санкции.

«Даже банки, попавшие в санкционные списки, на самом деле, с точки зрения серьезного юридического анализа санкций… расчеты в национальных валютах через эти банки не влияют и не создают рисков попадания под вторичные санкции. Поэтому это тоже один из механизмов», — заявила Вероника Никишина.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru).Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Ключевая цель национального проекта — к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.