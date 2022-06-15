Москва, , 16:25 — REGNUM Запуск сайта «Трибунал» — это значимое событие, потому что впервые появляется ресурс, на котором будет представлена верифицированная, достоверная информация о преступлениях, совершаемых украинской стороной и совершавшихся начиная с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор Группы информации по преступлениям против личности, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН, член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Александр Дюков.

«На сайте представлены данные о конкретных военных преступлениях и данные о конкретных военных преступниках, а также о преступных организациях. Понятно, что сайт будет пополняться.

На данный момент там представлена информация далеко не обо всех преступниках, совершивших преступления против человечности и военные преступления, но первый шаг сделан — и это очень важный шаг.

Хочу отметить, что, несмотря на то, что преступления украинских силовиков против населения Донбасса имеют очень долгую историю (с 2014 года), на данный момент не существовало единого агрегатора данных по этой тематике.

Запуск сайта «Трибунал» для меня, как для человека, который занимался нарушением прав человека на Украине, это очень значимое событие, которое можно только приветствовать.

Сайт посвящен всем лицам, которые совершали военные преступления в рядах ВСУ, нацгвардии, бандформирований и т.д. Это не только украинские граждане, но и граждане иностранных государств.

Известно, что, например, в неонацистком формировании «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достаточно велико было присутствие иностранцев. Этот полк выполнял функции по обучению, в том числе военному, европейских неонацистов, а также неонацистов из близлежащих стран.

Все они причастны к военным преступления. Очень хочется надеяться, что от ответственности никто не уйдет, но понятно, что необходима ещё долгая работа. Всегда эти люди могут бежать на Запад, откуда их, конечно, не выдадут.

Это проблема, но для начала нужно хотя бы обозначить круг людей, причастных к военным преступлениям, и сказать, что у России есть принципиальная позиция: военные преступники должны предстать перед судом. Мы сделаем всё возможное, что в наших силах, чтобы это произошло.

Возможно, что кто-то из них убежит и привлечь его не смогут. Такое, к сожалению, бывает. Но тем не менее это не повод для того, чтобы не проводить эту работу.

Военные преступления, преступления против человечности — это преступления, которые не имеют срока давности, и совершившие их лица должны быть наказаны», — высказал свое мнение Александр Дюков.

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