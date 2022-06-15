Москва, , 13:02 — REGNUM Сайт «Трибунал» — очень полезное начинание. Давно нужно было запустить такой ресурс. Проект показывает, что ни один преступник рано или поздно не уйдёт от ответственности и будет нести наказание по все строгости закона, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист, международный эксперт, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Алексей Кочетков.

«Сайт «Трибунал» нужен именно для того, чтобы наказание украинских националистов было необратимым, и для того, чтобы люди в лицо видели, кто является преступниками, кто отвечает за бомбёжку мирных городов, за расстрелы украинских солдат, пытающихся сдаться в плен Вооружённым силам России, за расстрел российских военнопленных, за убийство мирных жителей. Для этого такие интернет-ресурсы обязательно должны существовать.

Виновные в этих жестоких преступления должны выйти на свет. Их лица должны быть известны самому широкому кругу общественности. Сбор информации на сайте помогает создавать базу с данными преступников.

База данных в перспективе очень сильно облегчит работу следственных органов, судебных органов по расследованию преступлений. Создание базы также сильно повлияет на климат внутри общества.

Думаю, новый раздел «военное руководство» на сайте «Трибунала» пополняется на основе закрытых данных, которые собирают специальные военные службы Российской Федерации и дружественных стран и помогают формировать эту базу данных руководства преступниками на Украине.

Также в данном случае такая база оказывает некое психологическое воздействие на наших противников. Она служит сигналом того, что всё тайное рано или поздно становится явным.

И те, кто пытаются скрыться, например, представители иностранных спецслужб или штабов иностранных армий, и рассчитывают на то, что секретность позволит им избежать ответственности в будущем, для них эта база, появление их персональных данных на сайте «Трибунала» — очень тревожный сигнал.

Это будет иметь значительное воздействие, в том числе и на тех, кто планирует бесчеловечные операции на территории юго-запада России. Они будут знать, что их видят, их знают. Маски будут сняты, станет понятно и известно, кто под ними скрывается. Соответственно, санкции со стороны России будут неминуемы», — высказал своё мнение Алексей Кочетков.

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