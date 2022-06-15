Москва, 15 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Одной из ключевых задач Роснано должно быть оздоровление финансовой ситуации в компании, заявил 15 июня президент России Владимир Путин с главой компании Сергеем Куликовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, в начале встречи глава государства напомнил, что в первоначальном виде Роснано начала работать в 2007 году и за это время было создано 150 предприятий и порядка 40 тыс. рабочих мест.

«Мы с вами понимаем, что в этой связи одна из ключевых задач — это дальнейшие шаги по оздоровлению финансовой ситуации», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куликов заявил, что у Роснано в настоящее время имеются 18 объектов разной степени проблемности.

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