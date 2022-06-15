Москва, , 14:31 — REGNUM У Роснано в настоящее время имеются 18 объектов разной степени проблемности. Об этом 15 июня заявил глава Роснано Сергей Куликов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Куликов (сс) Ilya Nedelko

«51 актив у нас сегодня остался, из которых 18 в разной степени проблемности. Как пример, новосибирский «Лиотех» — производитель аккумуляторов и батарей. Старая, «бородатая» история: несколько раз банкротилось предприятие, мы его старались перезагрузить, но в итоге мы сохраняем прежде всего коллектив, интеллектуальную собственность», — заявил Куликов.

«Мы нашли им применение: вместе с «Россетями» — «Россети Центра» — в одиннадцати регионах мы эксплуатируем системные накопители, успешно преодолели осенне-зимний период в малых населённых пунктах практически без аварий. Сегодня уже разрабатываем следующее поколение этих решений», — продолжил он.

По его словам, компания отложила планы продаж 13 компаний до 2023–2024 годов, потому что «очевидной стала сегодняшняя необходимость в них в части поддержания критической инфраструктуры».

«Например, пермский «Новомет» — это прекрасное предприятие, которое выпускает погружные наносы для нефтянки. Мы вообще рассчитываем, что если их представить как точку сборки, мы сможем такие компетенции собрать, чтобы в принципе стать альтернативным поставщиком или заместить тех, кто сегодня принимает решение о смене рынка», — указал Куликов.