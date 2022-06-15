Москва, , 14:06 — REGNUM Новый способ оплаты товаров и услуг картами «Мир» с помощью QR-кода должен оказаться эффективнее, чем уже существующий механизм оплаты с помощью смартфона через Систему быстрых платежей (СБП), заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

«Попросту говоря, предъявил QR-код и заплатил, и никаких дополнительных кликов по мобильному телефону. Это удобный способ экономии времени не только своего, но и окружающих, особенно когда стоишь в очереди в кассу, например, в супермаркете или сети фаст-фуда.

Напомним, что ещё 3-4 года назад количество пользователей смартфонов с функцией NFC (бесконтактной оплаты) росло в разы, сегодня этот прирост несколько замедлился.

Однако нужно отметить, что значительную роль в популяризации оплаты покупок с помощью смартфона сыграли платёжные системы, прежде всего Apple Pay и Google Pay. Пару лет назад МТС оценивала долю бесконтактных платежей, совершаемых её российскими абонентами через Apple Pay и Google Pay в общей сложности в 80%.

Скорее всего, похожие цифры были и у других крупных российских операторов связи, так как достойной альтернативы американским платёжным системам несколько лет назад в России просто не было.

Недавно появившийся отечественный аналог MirPay от платёжной системы «Мир» был не слишком востребован россиянами, несмотря на растущий год от года спрос на выпуск банковских карт «Мир».

Более того, этот бренд не рекламировался по ТВ и не был хорошо известен россиянам. Данная инициатива платёжной системы «Мир» и нескольких крупных банков может создать достойную альтернативу ушедшим иностранным платёжным системам.

Так что MirPay, в том числе, благодаря внедрению новейших технологий, через некоторое время окажется очень успешным проектом. А иностранным платёжным системам по возвращении в Россию, вероятно, придётся приложить усилия, чтобы побороться за долю на российском рынке.

Частично они восстановят старых клиентов, которые к ним привыкли, но монополизма, как раньше, то есть совместной доли в 80% рынка, у них уже не будет», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый способ оплаты для держателей карт «Мир» с использованием QR-кода появится в России.

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