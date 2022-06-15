Москва, , 03:52 — REGNUM Новый способ оплаты для держателей карт «Мир» с использованием QR-кода появится в России. Об этом 15 июня сообщает издание «Известия».

Платежная карта «Мир» Mironline.ru

Согласно бюллетеню национальной платежной системы, новый сценарий для операций оплаты и возврата с использованием карт «Мир» станет доступен с 25 октября текущего года. QR-код будет сформирован в программе Mir Pay или приложении кредитной организации на мобильном устройстве держателя карты «Мир». В торговом предприятии или организации нужно будет предъявить QR-код для считывания его сканером.

Новый способ оплаты по картам «Мир» собираются внедрять банк «Русский Стандарт» и банк «Открытие». Представители кредитных организаций выразили уверенность в том, что способ оплаты без предъявления самой карты будет значительно удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица назвал предпосылки для введения платёжной системы «Мир» в разных странах.

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