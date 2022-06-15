Москва, 15 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где будет нужно Москве, а не стратегам из Вашингтона. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 15 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Mid.ru Сергей Рябков

Он подчеркнул, что Россия должна силой воли и силой оружия доказать готовность намертво стоять на позициях, заявленных руководителями страны. Эти позиции должны быть достигнуты. Планы нанести поражение России провалятся.

«Наша реакция в том, что эти планы будут обрушены, что они провалятся, что мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию», — сказал Рябков.

Он добавил, что Россия не может отступить. Если президент Украины Владимир Зеленский и его команда не готовы к переговорам — это их выбор, хотя это печально и трагично.

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