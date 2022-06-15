Москва, 15 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Будущее Украины как государства находится под угрозой из-за проблем, которые не хочет решать руководство страны, сообщил 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

Он рассказал, что у Украины имеются «большие проблемы», которые можно констатировать.

«Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обуздать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента России, ничего хорошего сложившаяся ситуация Киеву не сулит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения, что Украина как государство сможет существовать ещё два года.