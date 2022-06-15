Москва, 15 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Часовня Иерусалимской православной церкви осквернена в Иерусалиме. И этот эпизод, и в целом ситуация вокруг христианского присутствия в этом городе вызывает глубокое беспокойство российского МИД, говорится в опубликованном 15 июня комментарии на сайте ведомства.

(сс) Adriana Lobba Христианский квартал в Иерусалиме

6 июня группа из примерно 50 агрессивно настроенных израильтян демонстративно ворвалась в православную часовню и осквернила её. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, этот инцидент воспринимается как открытый вызов, свидетельствующий о готовности религиозных радикалов начать притеснение православных в Святой Земле.

«Призываем власти Израиля принять эффективные меры по недопущению подобных действий, провести объективное расследование инцидента и наказать виновных», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в Москве глубоко обеспокоены ситуацией, складывающейся вокруг христианского присутствия в Иерусалиме.

Так, Верховный суд Израиля отказался возобновить разбирательство в отношении ряда спорных объектов христианской недвижимости в Иерусалиме. Тяжбу за них ведут Иерусалимский патриархат и еврейская религиозная организация «Атерет Коханим». От подобных решений страдает межконфессиональный мир, положение христианской общины в Святой Земле вызывает озабоченность, добавила представитель МИД.

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