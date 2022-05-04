Москва, , 15:48 — REGNUM Израильские политики много лет игнорировали проблемы неонацизма на Украине, но теперь отреагировали на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом представитель российского МИД Мария Захарова заявила 4 мая в эфире телеканала «Россия 24».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, Лавров обратил внимание на то, что Израиль годами игнорировал ситуацию с ростом неонацистской идеологии на Украине. Российский МИД много раз обращал внимание всех стран, в том числе Израиля, на эту проблему.

Она отметила, что «можно сколько угодно цепляться к словам и фразам». Но почему-то с таким рвением не цепляются к нацистской литературе в националистических батальонах, к символике, татуировкам в виде свастики и прочему.

«Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и это не вызывало у них возмущения», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большой резонанс в некоторых странах вызвали слова Лаврова о том, что у Гитлера была еврейская кровь, а «самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

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