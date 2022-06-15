Макрон о ситуации на Украине: «Франция сделала всё»
Париж, 15 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в аэропорту Орли в Париже перед поездкой в Румынию, сообщает Le Parisien.
Глава государства заверил, что «Франция сделала все, чтобы избежать» ситуации вокруг Украины.
Кроме того, президент Франции за несколько дней до второго тура выборов в законодательные органы призвал жителей голосовать за парламентское большинство.
«Нам нужно твердое большинство для поддержания порядка внутри и за пределами наших границ. Мы должны защищать наши институты от людей, которые бросают им вызов и ослабляют их», — заявил Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до вылета в Румынию президент Франции Эммануэль Макрон выступил с неожиданным заявлением, призвав жителей страны предоставить «твердое большинство» на выборах в законодательные органы.