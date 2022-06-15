Париж, 15 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в аэропорту Орли в Париже перед поездкой в ​​Румынию, сообщает Le Parisien.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Глава государства заверил, что «Франция сделала все, чтобы избежать» ситуации вокруг Украины.

Кроме того, президент Франции за несколько дней до второго тура выборов в законодательные органы призвал жителей голосовать за парламентское большинство.

«Нам нужно твердое большинство для поддержания порядка внутри и за пределами наших границ. Мы должны защищать наши институты от людей, которые бросают им вызов и ослабляют их», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, незадолго до вылета в Румынию президент Франции Эммануэль Макрон выступил с неожиданным заявлением, призвав жителей страны предоставить «твердое большинство» на выборах в законодательные органы.