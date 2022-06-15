Варшава, 15 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Польши в матче четвёртого тура группы 4 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.

@cfcunofficial Миши Батшуайи

Единственный гол в матче забил нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи на 16-й минуте.

На сегодняшний день сборная Бельгии набрала семь очков и занимает второе место в группе. Сборная Польши идёт на третьем месте с четырьмя очками.

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