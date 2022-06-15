Вулвергемптон, Великобритания, 15 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Сборная Венгрии по футболу одержала победу над командой Англии в матче четвёртого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

В составе сборной Венгрии дубль оформил нападающий Роланд Шаллаи. Ещё по голу забили защитник Жолт Надь и полузащитник Даниэль Газдаг.

На сегодняшний день сборная Венгрии набрала семь очков и занимает первое место в группе. Сборная Англии идёт на четвёртом месте с двумя очками.

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