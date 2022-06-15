Сборная Германии разгромила Италию в матче Лиги наций
Мёнхенгладбах, Германия, 15 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Италии в матче четвёртого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 5:2.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Германия
В составе сборной Германии голы забили полузащитники Йозуа Киммих, Илкай Гюндоган с пенальти, нападающие Томас Мюллер и Тимо Вернер, оформивший дубль.
В составе итальянской команды отличились форвард Вильфред Ньонто и защитник Алессандро Бастони.
На сегодняшний день сборная Германии набрала шесть очков и занимает второе место в группе. Сборная Италии идёт на третьем месте с пятью очками.
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